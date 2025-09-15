В Минфине отказались помогать попавшей в кризис отрасли

Замглавы Минфина Сазанов заявил об отказе помогать металлургам из-за бюджета

Индексации цены отсечения при расчете акциза на сталь, о которой в правительстве думали в рамках помощи попавшей в кризис металлургической отрасли, не планируется. Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По его словам, финансовое ведомство выступает против, потому что бюджетная ситуация не позволяет снизить объемы доходов с предприятий. «Повышаться отсечка не будет», — констатировал чиновник.

В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что корректировка формулы расчета акциза на сталь находится в разработке, а новое пороговое значение вступит в силу с 2026 года.

Глава «Северстали» Александр Шевелев в те же сроки рассказывал, что металлурги также предлагают изменить стоимость цену отсечения, но не с помощь фиксирования новой границы, а через индексацию. В качестве базы для индексации они предлагают взять 30 тысяч рублей, установленные в 2022 году, а затем учитывать накопленную инфляцию.

Тогда он отмечал, что такие действия позволят если не отменить меру, введенную для сбора сверхдоходов, то хотя бы скорректировать ее. Что касается самих сверхдоходов, то о них не может быть и речи. Глава «Северстали» не исключал даже, что из-за падения спроса на продукцию металлургических заводов некоторым из них грозит остановка.

Ранее стало известно, что правительство начало обсуждать программу спасения металлургической отрасли. В качестве одной из обсуждаемых мер источники называли снижение акциза на жидкую сталь.

Вместе с тем глава Минфина Антон Силуанов признавал, что из-за потерь в доходной части бюджета ведомству придется наращивать госдолг активнее, чем предполагалось.