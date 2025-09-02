Экономика
09:34, 2 сентября 2025Экономика

В России подготовили план спасения еще одной отрасли

«Ъ»: Правительство России подготовило меры поддержки металлургической отрасли
Платон Щукин
Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Российское правительство начало готовить меры по спасению предприятий металлургической отрасли, которые столкнулись с финансовыми проблемами и падением выпуска. Об этом со ссылкой на материалы к заседанию подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, состоявшемуся 29 августа, пишет «Коммерсантъ».

В их число войдет, в частности, повышение экспортных пошлин на лом черных металлов, что снизит его стоимость для отечественных производителей. В настоящее время сборы составляют пять процентов от стоимости, но не менее 15 евро за тонну, последнее условие предлагается довести до 25 евро.

Другой мерой может стать смягчение в 2026 году для электрометаллургических предприятий нагрузки от акциза на жидкую сталь, которая сейчас составляет 2,7 процента от стоимости стальных слябов в портах Черного моря (если она ниже 30 тысяч рублей, акциз не взимается). Также предлагается освободить от уплаты акциза новые мощности с инвестициями от 50 миллиардов рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет.

Металлургический сектор в последний год работает в условиях низких цен и слабого спроса. По оценкам «Северстали», в первом полугодии спрос на металл упал на 14-15 процентов. В первые семь месяцев выпуск стали и готового проката упал на 5,1 и 5,3 процента соответственно.

Опрошенные изданием участники рынка заметили, что в текущих условиях размер акциза превышает объем налога на прибыль, что лишает отрасль конкурентоспособности, а цена отсечки в 30 тысяч рублей неоправданно низка. Дело в том, что уже при стоимости сляба в 32 тысячи рублей металлурги фиксируют убытки, но при этом обязаны еще и платить акциз.

Сами металлурги ранее просили о помощи в вопросах логистики, например, в виде заморозки железнодорожных тарифов на свою продукцию, что позволило бы сэкономить 21 миллиард рублей. В текущих условиях предприятия вынуждены переходить с грузоперевозок по железной дороге из-за резкого роста их стоимости на альтернативные виды транспорта.

Вместе с тем в ОАО «РЖД» указали, что работают над сближением тарифов на перевозку сырья и готовой продукции. Дело в том, что тариф для сырья не покрывает даже эксплуатационные расходы компании.

Начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский подчеркнул, что металлургам «катастрофически не хватает спроса», и чтобы решить эту проблему, нужно радикально снизить ключевую ставку и нарастить инвестиции в отрасль от частников и государства.

В июне гендиректор «Северстали» Александр Шевелев предупредил, что из-за падения спроса на продукцию металлургических заводов некоторым из них грозит остановка.

