05:00, 29 сентября 2025

Женщина начала получать фотографии гениталий от мужа сестры и оказалась поставлена в тупик

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая стала получать фотографии гениталий от мужа своей сестры. Письмо поставленной в тупик читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, муж сестры, несмотря на ее протесты прислал ей уже более дюжины фотографий своего полового члена и предложений сексуального характера. «Моя сестра — домохозяйка, воспитывающая троих детей, которым еще нет семи лет. Должна ли я что-то сказать ей и, возможно, быть готовой предоставить кров ей и ее троим детям, если она уйдет? Или мне просто нужно стараться не обращать на него внимания, насколько это возможно?» — задалась вопросом она.

Юзвяк поощрил желание женщины поговорить с сестрой о происходящем. «Я не могу не задаться вопросом, почему он такой смелый. Он хочет покончить с отношениями? Разрешено ли ему отправлять всем подряд фотографии пениса? У него что, какой-то нервный срыв?» — задался вопросами специалист. Он также порекомендовал автору письма предупредить мужчину, что, если он не прекратит, обо всем узнает его жена.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.

