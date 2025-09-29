Из жизни
17:09, 29 сентября 2025Из жизни

Мужчина за рулем принял роды у жены в машине

В США мужчина принял роды у жены в машине, будучи за рулем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: The Bold Bureau / Shutterstock / Fotodom

Жительница Чикаго, США, Жасмин Квонг родила в машине, пока ее муж сидел за рулем. Об этом пишет People.

41-летняя женщина рассказала, что проснулась 15 сентября с ужасными спазмами. Когда боль усилилась, она попросила мужа отвезти ее в роддом. Он находился всего в 15 минутах езды, и супруги были уверены, что успеют добраться. «Но мы ошибались, ребенок не мог столько ждать», — отметила женщина.

По дороге в больницу схватки становились все интенсивнее. Вдруг она почувствовала, как из нее что-то выходит. Мужчина обернулся, увидел голову младенца между ног жены и стал паниковать и материться. В конце концов он, не убирая ноги с тормоза, принял роды у Квонг, затем полностью остановил машину, включил аварийную сигнализацию и позвонил в 911.

Прибывшие медики перерезали пуповину, отсосали жидкость из носа младенца и доставили его с матерью в больницу. Спустя три дня их уже выписали. Ребенка назвали Айра.

Квонг сравнила скорость появления на свет Айры со скоростью петарды. Она также добавила, что ее мужу потребовалось несколько часов, чтобы успокоиться после пережитого.

Ранее сообщалось, что водитель такси из Москвы помог принять роды у пассажирки возле роддома. «Я это сделал не для того, чтобы про меня где-то узнали, а просто по-человечески, потому что людям была нужна помощь», — рассказал он.

    Все новости