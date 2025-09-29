На Украине объяснили угрозы Зеленского в адрес России

Соскин назвал пустыми и детскими словами угрозы Зеленского в адрес России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин объяснили угрозы Зеленского в адрес России и назвал их пустыми словами. «Это все детский лепет. <…> Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания», — добавил он.

По мнению эксперта, Зеленскому не следует надеяться, что президент США Дональд Трамп возьмет на себя ответственность за урегулирование конфликта и поддержку Киева. Американский лидер дал понять, что не будет этим заниматься.

Ранее стало известно, что Зеленский пригрозил устроить Москве блэкаут. Украинский лидер пояснил, что подобные действия станут ответом в случае удара России по энергетике Киева.