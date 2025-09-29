Бывший СССР
На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

Страна.ua: У конфликта Молдавии и ПМР существует три главных препятствия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

У конфликта Молдавии и Приднестровской Молдавской республики (ПМР) после победы партии президента Молдавии Майи Санду на парламентских выборах существует три главных препятствия. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как пишет издание, первым из них является нежелание Санду втягиваться войну, поскольку власти Молдавии придерживались осторожной линии в отношении ПМР, предполагая, что республика самостоятельно реинтегрируется, ввиду отсутствия иного выхода.

Вторым фактором является тяжелое положение с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не могут выделить силы для проведения военной операции против республики.

И третьим фактором издание называет отсутствие желания у стран Запада усугублять конфронтацию с Россией, что может измениться, по мнению авторов, из-за ухудшения отношений стран Европы и России.

Ранее стало известно, что оппозиционные силы победили на выборных участках в России и Приднестровье. За правящую партию Молдавии проголосовали лишь 11,66 процента проживающих в России молдаван и 29,89 процента приднестровцев.

