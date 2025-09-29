Бывший СССР
На Украине раскрыли интерес Киева к результатам выборов в Молдавии

Сохранение курса на евроинтеграцию в Молдавии назвали интересом Украины
Результаты парламентских выборов в Молдавии отвечают стратегическим интересам Украины. Такое заявление сделала глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (ЕС), представитель партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Страна сохраняет курс на евроинтеграцию, что соответствует стратегическим интересам Украины», — раскрыла она.

Климпуш-Цинцадзе также назвала итоги выборов в Молдавии самой большой и вдохновляющей новостью.

Ранее Центральный избирательный комитет (ЦИК) Молдавии сообщил результаты парламентских выборов. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,15 процента, а Патриотическому блоку, одним из лидеров которого является экс-президент Игорь Додон, удалось заполучить 24,19 процента.

