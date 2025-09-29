На Западе сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны

Politico: Обстановка в Европе напоминает ту, что сложилась перед Первой мировой

Западные чиновники в беседе с газетой Politico сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны.

Собеседники издания выразили обеспокоенность рисками эскалации, отметив, что сейчас может наступить «момент Франца Фердинанда». Считается, что выстрел в австрийского эрцгерцога в 1914 году стал отправной точкой для начала войны.

Газета напомнила, что в Европейском союзе с 1 октября начинается саммит лидеров блока, подготовка к нему сопровождается «бряцаньем оружием». Мировое сообщество вернулось к подобной риторике после того, как встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина внушала определенный оптимизм.

В статье отмечается, что страны ведут себя еще более резко, Евросоюзу сложно согласовать единую политику в отношении России, при этом как действия, так и бездействие, по мнению издания, могут спровоцировать эскалацию.

Специалист по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс заявил газете, что задачей встречи лидеров стран ЕС является поиск баланса сдерживания, который «позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт».

Эксперт добавил, что сейчас крайне сложно выработать такой подход, когда президент США, крупнейшего союзника по НАТО, высказывает противоречивую позицию в вопросах поддержки и участия в действиях альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. По его мнению, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.