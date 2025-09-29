Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 29 сентября 2025Мир

На Западе сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны

Politico: Обстановка в Европе напоминает ту, что сложилась перед Первой мировой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Западные чиновники в беседе с газетой Politico сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны.

Собеседники издания выразили обеспокоенность рисками эскалации, отметив, что сейчас может наступить «момент Франца Фердинанда». Считается, что выстрел в австрийского эрцгерцога в 1914 году стал отправной точкой для начала войны.

Газета напомнила, что в Европейском союзе с 1 октября начинается саммит лидеров блока, подготовка к нему сопровождается «бряцаньем оружием». Мировое сообщество вернулось к подобной риторике после того, как встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина внушала определенный оптимизм.

В статье отмечается, что страны ведут себя еще более резко, Евросоюзу сложно согласовать единую политику в отношении России, при этом как действия, так и бездействие, по мнению издания, могут спровоцировать эскалацию.

Специалист по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс заявил газете, что задачей встречи лидеров стран ЕС является поиск баланса сдерживания, который «позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт».

Эксперт добавил, что сейчас крайне сложно выработать такой подход, когда президент США, крупнейшего союзника по НАТО, высказывает противоречивую позицию в вопросах поддержки и участия в действиях альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. По его мнению, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолеты

    В новом деле о миллиардных хищениях у Минобороны России появился новый фигурант

    На Западе сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны

    В МИД рассказали о работе Москвы и Пекина по отмене виз для китайских туристов

    В России дали оценку действиям участвующих в будущих выборах бойцов СВО

    Названа страна с самой низкой безработицей в G20

    Женщина рассказала о загробном мире после двухминутной остановки сердца

    Уничтоженные в Сумской области штурмовики оказались из стрелковой бригады ВВС Украины

    Идею жестче наказывать курильщиков в России оценили

    Бывшие сотрудники МВД из банды спецназовцев отправились на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости