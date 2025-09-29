Силовые структуры
12:26, 29 сентября 2025Силовые структуры

Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

Экс-студента, напавшего на архангельский техникум, скрутили ученики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Бывшего студента, напавшего на Архангельский техникум строительства и экономики, скрутили другие учащиеся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одним из тех, кто помогал в задержании, был 19-летний юноша. Он устроил погоню за напавшим по коридорам, а затем заломал его. По словам студента, он не испугался и хотел защитить преподавателей и учеников.

Утром 29 сентября бывший студент напал на колледж. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее были раскрыты подробности о личности напавшего.

