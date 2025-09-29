Появились подробности о личности напавшего на российский техникум экс-студента

Напавший на преподавателей техникума в Архангельске был подражателем убийцы

Бывший студент, напавший на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики, был подражателем американского стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, юноша за два часа до атаки на техникум поменял аватарку своей страницы в социальных сетях на вооруженного мужчину в маске и с пистолетом. Также на картинке были подписи, отсылающие к расправе над гендиректором UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном в США.

Сообщается, что юноша ранее был на хорошем счету у преподавателей, увлекался авиамоделированием, побеждал в соревнованиях. Однако вскоре у него начались проблемы с учебой, и он был отчислен со второго курса. Этот факт он скрыл от родителей, сказав, что сам не хочет учиться в техникуме и забирает документы.

Другие студенты характеризуют молодого человека как скрытного, отмечается, что у него не было друзей.

Утром 29 сентября бывший студент напал на колледж, чтобы отомстить за свое отчисление. Его целью, по одной из версий следствия, была классный руководитель. В результате женщина, а также еще два человека получили ранения.

Юношу задержали. Возбуждено уголовное дело.