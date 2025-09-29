Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 29 сентября 2025Забота о себе

Некоторых россиян предупредили об опасности меда при простуде

Терапевт Чернышова: Мед усиливает кашель у некоторых людей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Benyamin Bohlouli / Unsplash

У некоторых людей мед усиливает першение в горле и кашель, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О том, кому при простуде не рекомендуется есть мед, она рассказала в беседе с aif.ru.

Чернышова подчеркнула, что у меда есть противовоспалительные и антибактериальные свойства, поэтому его часто рекомендуют есть при первых симптомах простуды и гриппа. Однако для некоторых людей этот совет бесполезен и даже опасен, считает врач. Она уточнила, что в первую очередь речь идет об аллергиках, у которых мед вызывает нежелательные реакции.

Еще одной опасностью меда терапевт назвала раздражение, которое провоцируют содержащиеся в нем полифенолы. По ее словам, попадая на воспаленные слизистые оболочки горла, эти вещества могут усиливать раздражение, вызывая першение и кашель.

box#3365884

Также Чернышова напомнила диабетикам, что при употреблении меда им необходимо правильно рассчитать дозу снижающих сахар препаратов.

Ранее фармацевт Джаред Стокуэлл посоветовал для профилактики простуды и гриппа полоскать горло водой. По его словам, полоскание помогает снизить риск простуды на 36 процентов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    В России запланировали новый размер дефицита федерального бюджета

    «Поднимать самолеты — задача НАТО». В Евросоюзе готовят беспрецедентный разговор из-за инцидентов с дронами. Что об этом известно?

    Москвичка пожаловалась на проданную ей во «ВкусВилле» зараженную «съедобными червями» рыбу

    Москвичам пообещали потепление

    Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео

    Лоза пожалел Буланову и Кадышеву из-за популярности у молодежи

    «Попали по топливным бакам». Российские военные смогли посадить горящий вертолет. Как им удалось?

    Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев СВО

    В Москве самокатчик на большой скорости влетел в беременную многодетную женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости