Некоторых россиян предупредили об опасности меда при простуде

Терапевт Чернышова: Мед усиливает кашель у некоторых людей

У некоторых людей мед усиливает першение в горле и кашель, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О том, кому при простуде не рекомендуется есть мед, она рассказала в беседе с aif.ru.

Чернышова подчеркнула, что у меда есть противовоспалительные и антибактериальные свойства, поэтому его часто рекомендуют есть при первых симптомах простуды и гриппа. Однако для некоторых людей этот совет бесполезен и даже опасен, считает врач. Она уточнила, что в первую очередь речь идет об аллергиках, у которых мед вызывает нежелательные реакции.

Еще одной опасностью меда терапевт назвала раздражение, которое провоцируют содержащиеся в нем полифенолы. По ее словам, попадая на воспаленные слизистые оболочки горла, эти вещества могут усиливать раздражение, вызывая першение и кашель.

Также Чернышова напомнила диабетикам, что при употреблении меда им необходимо правильно рассчитать дозу снижающих сахар препаратов.

Ранее фармацевт Джаред Стокуэлл посоветовал для профилактики простуды и гриппа полоскать горло водой. По его словам, полоскание помогает снизить риск простуды на 36 процентов.