Назван простой и эффективный способ защититься от гриппа

Фармацевт Стокуэлл: Полоскание горла водой снижает риск гриппа и простуды

Полоскание горла водой уменьшает риск заражения гриппом и простудой, считает фармацевт Джаред Стокуэлл. Простой и эффективный способ защититься от инфекций дыхательных путей он назвал в видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет HuffPost.

Специалист отметил, что эта широко распространенная в Японии привычка реально снижает риск простуд и вирусов. По его словам, исследования показали, что люди, которые полоскали горло водой минимум три раза в день, болели на 36 процентов реже, чем те, кто этого не делал. Причем эффективность оказалась выше, чем у полоскания горла раствором йода.

Стокуэлл подчеркнул: иногда самые простые привычки оказываются наиболее действенными. «Всего несколько секунд у раковины утром и вечером помогут оставаться здоровым, когда остальные шмыгают носом», — заявил он.

Фармацевт уверяет, что этот метод практикуют некоторые учителя. По его словам, они заметили, что после начала ежедневных полосканий число болезней снизилось почти до нуля.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов призвал готовить домашнюю аптечку к сезону простуд заранее. Он посоветовал начать с ревизии лекарств.