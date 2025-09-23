Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 23 сентября 2025Забота о себе

Назван простой и эффективный способ защититься от гриппа

Фармацевт Стокуэлл: Полоскание горла водой снижает риск гриппа и простуды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Полоскание горла водой уменьшает риск заражения гриппом и простудой, считает фармацевт Джаред Стокуэлл. Простой и эффективный способ защититься от инфекций дыхательных путей он назвал в видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет HuffPost.

Специалист отметил, что эта широко распространенная в Японии привычка реально снижает риск простуд и вирусов. По его словам, исследования показали, что люди, которые полоскали горло водой минимум три раза в день, болели на 36 процентов реже, чем те, кто этого не делал. Причем эффективность оказалась выше, чем у полоскания горла раствором йода.

Стокуэлл подчеркнул: иногда самые простые привычки оказываются наиболее действенными. «Всего несколько секунд у раковины утром и вечером помогут оставаться здоровым, когда остальные шмыгают носом», — заявил он.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

Фармацевт уверяет, что этот метод практикуют некоторые учителя. По его словам, они заметили, что после начала ежедневных полосканий число болезней снизилось почти до нуля.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов призвал готовить домашнюю аптечку к сезону простуд заранее. Он посоветовал начать с ревизии лекарств.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Названы основные признаки родительского выгорания

    Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости