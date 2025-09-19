Перечислены главные составляющие аптечки в сезон простуд

Терапевт Мухаметкулов: В сезон простуд в аптечке должны быть жаропонижающие

Готовить домашнюю аптечку к сезону простуд нужно с ревизии лекарств, рассказал врач-терапевт Руслан Мухаметкулов. Главные составляющие такой аптечки он назвал в беседе с UfaTime.ru

Врач порекомендовал выбросить все, у чего истек срок годности, повреждена упаковка или изменился внешний вид. Затем нужно разделить аптечку на три части: препараты для борьбы с симптомами, поддержки организма и профилактики, а также расходные материалы и средства ухода.

В первую часть Мухаметкулов порекомендовал положить жаропонижающие и обезболивающие на основе парацетамола или ибупрофена (для взрослых и детскую форму); средства от боли в горле: спреи, пастилки для рассасывания с антисептическим и обезболивающим эффектом; препараты от насморка: сосудосуживающие капли или спреи для кратковременного облегчения дыхания и средства на основе морской воды для промывания и увлажнения слизистой; препараты от кашля: для разжижения мокроты (муколитики) и средства, смягчающие сухой кашель.

Для поддержки организма и профилактики Мухаметкулов посоветовал купить витамины, сорбенты на случай сопутствующих кишечных расстройств и противовирусные препараты местного действия. В третью группу врач включил термометр, одноразовые маски; дезинфицирующее средство для рук, бинты, вату, лейкопластырь; одноразовые перчатки и пульсоксиметр.

Хранить аптечку терапевт призвал в сухом, темном и прохладном месте, недоступном для детей. Все лекарства должны лежать в оригинальных упаковках с инструкциями, а раз в сезон аптечку необходимо пополнять. При серьезных симптомах или отсутствии улучшений состояния в течение трех-пяти дней нужно обязательно обратиться к специалисту, заключил врач.

