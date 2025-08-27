Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 27 августа 2025Забота о себе

Женщин предупредили о ненужных в период менопаузы анализах и лекарствах

Терапевт Кристакис назвала неинформативным анализ на гормоны в период менопаузы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mixetto / Getty Images

Врач-терапевт Мари Кристакис предупредила о ненужных анализах и лекарствах, которые навязывают женщинам в период менопаузы. Своими опасениями она поделилась с изданием Newsweek.

По словам Кристакис, ее радует рост интереса к теме менопаузы, но вместе с этим она обеспокоена появлением большого количества недостоверной информации, в которую верят как врачи, так и женщины. Наиболее тревожной тенденцией она назвала проведение рутинных гормональных исследований для оценки симптомов менопаузы. «Эти анализы дорогие, часто вводят в заблуждение и подталкивают женщин к ненужному лечению. Кроме того, результаты тестов могут помешать проведению терапии, когда симптомы менопаузы есть, а анализы в норме», — объяснила врач.

Она добавила, что проверка уровня гормонов в большинстве случаев неинформативна, так как у большинства из них нет четких границ нормы.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Также, по словам Кристакис, есть вопросы к методам облегчения симптомов менопаузы. Она уточнила, что в последнее время появилось много компаний, продающих гормональные добавки для женщин в период менопаузы. «Может показаться, что они предлагают препараты с доказанной эффективностью, но на самом деле это не так. Их не одобрили серьезные специалисты и профессиональное сообщество», — заключила врач.

Ранее эндокринолог Алессандра Расковски подсказала способ похудеть после наступления менопаузы. По ее словам, для достижения цели не обойтись без спорта и соблюдения других правил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Волочкова призналась в обиде на мать

    В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости