Женщин предупредили о ненужных в период менопаузы анализах и лекарствах

Терапевт Кристакис назвала неинформативным анализ на гормоны в период менопаузы

Врач-терапевт Мари Кристакис предупредила о ненужных анализах и лекарствах, которые навязывают женщинам в период менопаузы. Своими опасениями она поделилась с изданием Newsweek.

По словам Кристакис, ее радует рост интереса к теме менопаузы, но вместе с этим она обеспокоена появлением большого количества недостоверной информации, в которую верят как врачи, так и женщины. Наиболее тревожной тенденцией она назвала проведение рутинных гормональных исследований для оценки симптомов менопаузы. «Эти анализы дорогие, часто вводят в заблуждение и подталкивают женщин к ненужному лечению. Кроме того, результаты тестов могут помешать проведению терапии, когда симптомы менопаузы есть, а анализы в норме», — объяснила врач.

Она добавила, что проверка уровня гормонов в большинстве случаев неинформативна, так как у большинства из них нет четких границ нормы.

Также, по словам Кристакис, есть вопросы к методам облегчения симптомов менопаузы. Она уточнила, что в последнее время появилось много компаний, продающих гормональные добавки для женщин в период менопаузы. «Может показаться, что они предлагают препараты с доказанной эффективностью, но на самом деле это не так. Их не одобрили серьезные специалисты и профессиональное сообщество», — заключила врач.

