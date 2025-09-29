Экономика
10:20, 29 сентября 2025

Силуанов объяснил снижение порога для уплаты НДС в шесть раз

Силуанов опроверг желание собрать денег за счет снижения порога для уплаты НДС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом налога на добавленную стоимость (НДС) в шесть раз — с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов — не связано с желанием властей собрать дополнительные средства в бюджет с малого бизнеса. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, таким образом ведомство хочет только пресекать незаконные схемы по дроблению бизнеса, используемые ради минимизации налогов. Чиновники подсчитали, что у компаний с оборотом менее десяти миллионов рублей в год, то есть менее миллиона рублей в месяц, теряется экономический смысл фиктивно снижать размер налога.

В том же интервью, комментируя рост НДС с 20 до 22 процентов с 2026 года (не касается социально значимых товаров, которым сохранят ставку в 10 процентов), министр объяснил, что остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

При этом Силуанов заверил, что влияние десятипроцентного роста НДС на цены будет носить умеренный и ограниченный характер. Также он напомнил, что в ряде европейских стран, таких как Ирландия, Польша и Португалия, аналог НДС даже выше, чем будет в России.

В мае глава Минфина говорил об отсутствии планов вносить изменения в налоговое законодательство в ближайшие годы. Отдельно он выступал против инициативы увеличить налоги для банков и состоятельных россиян, попросив не перегибать палку, чтобы богачи не использовали другие инструменты для сохранения средств.

