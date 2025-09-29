Мир
Нетаньяху извинился перед Катаром

Нетаньяху принес извинения премьеру-министру Катара Аль Тани за удар по Дохе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за удар Армии Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе с целью ликвидации руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на источники.

«Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом переговорил по телефону с премьер-министром Катара Аль Тани и извинился за атаку ЦАХАЛ на Доху, в ходе которой были атакованы высокопоставленные должностные лица ХАМАС (...) Он выразил сожаление в связи с утратой сотрудника службы безопасности Катара в результате нападения, а также извинился за нарушение суверенитета страны», — передает телеканал.

Дополнительно сообщается, что может также идти речь о «компенсации». По словам источников, извинения сами по себе являются «значительным шагом», поскольку это было условием Катара для возобновления участия государства в качестве посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС.

9 сентября истребители ЦАХАЛ атаковали жилой дом в столице Катара, Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары и дали операции название «Огненная вершина».

