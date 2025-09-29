Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа исполнять план Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если организация откажется исполнять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на совместной с Трампом пресс-конференции.

«Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку. Это может закончиться легким или сложным путем. Мы предпочитаем легкий», — предупредил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов самостоятельно довести «дела в Газе до конца».

Ранее организации ХАМАС пригрозил сам Трамп. По его словам, США готовы поддержать Израиль в «уничтожении» движения, если оно не согласится на сделку.