Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением

Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа исполнять план Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если организация откажется исполнять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на совместной с Трампом пресс-конференции.

«Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку. Это может закончиться легким или сложным путем. Мы предпочитаем легкий», — предупредил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов самостоятельно довести «дела в Газе до конца».

Ранее организации ХАМАС пригрозил сам Трамп. По его словам, США готовы поддержать Израиль в «уничтожении» движения, если оно не согласится на сделку.

