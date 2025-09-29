Мир
22:09, 29 сентября 2025Мир

Трамп пригрозил ХАМАС из-за сделки по Газе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа практически согласована. Его слова приводит The Guardian.

Американский лидер сообщил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС пока не согласилась на сделку, но выразил уверенность, что движение даст «положительный ответ». Он также пригрозил, что в противном случае США поддержат Израиль в «уничтожении» ХАМАС.

«ХАМАС — единственная сторона, оставшаяся для согласия на мирное соглашение. Если они откажутся, у [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху будет моя полная поддержка», — сказал Трамп.

Ранее глава США опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. В частности, Трамп не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой

