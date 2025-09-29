Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

В ДНР осудили итальянку Шифф по делу о наемничестве

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудили итальянку Джулию Жасмин Шифф по делу о наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Она признана виновной по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года 26-летняя Шифф, со скандалом отчисленная из училища военно-воздушных сил «за профессиональную и военную непригодность», прибыла на территорию Украины и вступила в Интернациональный легион Сухопутных войск ВСУ. После военной подготовки она участвовала в боевых действиях. Она также обучала новобранцев навигации, картографии и радиосвязи.

За это она получила вознаграждение в размере более 540 тысяч рублей. Она объявлена в международный розыск.

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил Шифф к 14 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка попала в ВСУ.