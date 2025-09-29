Переехавший в Россию блогер-африканец раскрыл удививший его факт

Блогер из Конго Кадрол удивился тому, что в России не едят голубей

Переехавший в Крым из Конго популярный блогер, известный как Кадрол, раскрыл удививший его факт о России. На эту тему он высказался в шоу «Летний подкаст №1», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Ведущий подкаста, блогер и рэпер Эльдар Джарахов отметил, что однажды во Франции случайно заказал в ресторане блюдо из голубя. «А я охренел от того, что здесь (в России — прим. «Ленты.ру») голубь — это несъедобное. (...) У нас [голубей] едят», — заявил в ответ Кадрол. Он в шутку добавил, что хотел бы попробовать в России блюдо из этой птицы.

Блогер также рассказал, что уехал из Африки в 2018 году после окончания школы, чтобы продолжить обучение в России. Затем он в течение года учил русский язык.

