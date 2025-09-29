Мир
05:24, 29 сентября 2025Мир

Погранслужба США начала задержания в Чикаго

ABC 7: Пограничная служба США начала задержания в Чикаго

Фото: Pixabay

Пограничная служба США прибыла в Чикаго и начала задержания на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести в город Национальную гвардию для наведения порядка. Об этом сообщает ABC 7.

Отмечается, что силы погранично-таможенной службы в воскресенье «заполонили центр Чикаго, задержав множество человек».

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер обвинил иммиграционных агентов в запугивании местного населения, отметив, что эти люди были вооружены.

Ранее Трамп заявил, что не собирается воевать с Чикаго, несмотря на свой недавний пост в социальных сетях, в котором он изобразил город в апокалиптическом свете и намекнул на грядущую войну. «Мы не собираемся воевать. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал он.

