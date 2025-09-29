Россия
Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Президент Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток от 26 ноября 1987 года, а также протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней.

7 сентября Владимир Путин внес проект в Госдуму. 17 сентября депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции против пыток.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева пояснила в беседе с «Лентой.ру», что денонсация Европейской конвенции против пыток не будет означать их легализацию в стране.

