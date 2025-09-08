В СПЧ разъяснили планы России по денонсации Европейской конвенции против пыток

Член СПЧ Меркачева: Денонсация конвенции против пыток не означает их легализацию

Денонсация Россией Европейской конвенции против пыток не будет означать их легализацию в стране, разъяснила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Конечно же, речи о легализации пыток в стране не идет, отметила правозащитница. По ее словам, денонсация означаешь лишь, что Россия отказывается от исполнения международного договора.

«Что подразумевала эта конвенция против пыток? Помимо утверждения того, что такое пытки, разъяснения определения, там было сказано, что в комитете против пыток есть представители разных стран, и эта комиссия может выезжать в любое учреждение страны, которая подписала такую конвенцию, и ей должны обеспечить надлежащий допуск, и она имеет право проверить, что там происходит и вынести свое собственное решение», — поделилась член СПЧ.

Меркачева указала, что денонсация конвенции в России никак не отразится на национальном антипыточном законодательстве.

«То есть это не означает, что наши законы будут отменены. У нас запрещены пытки именно национальным законодательством. У нас есть Конституция, где сказано про право на жизнь и прочее. У нас есть Уголовный кодекс, в котором есть несколько статей, в том числе в 286-й статье "Превышение должностных полномочий" с недавних пор появились в одном из пунктов "Деяния с применением пытки" и определение, что такое пытка», — заключила она.

Ранее денонсировать документ Путину предложило правительство России. Инициатива связана с предыдущими действиями России, которые направлены на выход из Совета Европы.