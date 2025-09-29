Силовые структуры
Раскрыта хронология нападения бывшего студента на российский техникум

Нападение на техникум в Архангельске произошло во время первого урока
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Архангельской области и НАО

Нападение на Архангельский техникум строительства и экономики произошло во время первого урока. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 18-летний бывший студент открыл дверь в кабинет и ворвался с ножом. На нем была маска с улыбкой. Юноша побежал к трибуне, где стояла преподаватель. Он ударил ее ножом в спину три раза, а затем начал бить в шею. После этого нападавший стал бросаться на всех подряд.

О нападении экс-студента на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Изначально сообщалось о трех пострадавших — среди них завуч, которая в учебном заведении преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов.

Нападавшего помогли задержать другие учащиеся. Он попал на видео.

