Раскрыта хронология нападения бывшего студента на российский техникум

Нападение на техникум в Архангельске произошло во время первого урока

Нападение на Архангельский техникум строительства и экономики произошло во время первого урока. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 18-летний бывший студент открыл дверь в кабинет и ворвался с ножом. На нем была маска с улыбкой. Юноша побежал к трибуне, где стояла преподаватель. Он ударил ее ножом в спину три раза, а затем начал бить в шею. После этого нападавший стал бросаться на всех подряд.

О нападении экс-студента на техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Изначально сообщалось о трех пострадавших — среди них завуч, которая в учебном заведении преподавала русский язык и литературу, социальный педагог и один из студентов.

Нападавшего помогли задержать другие учащиеся. Он попал на видео.