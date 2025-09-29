Мир
Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

При стрельбе в мормонской церкви в США погибли пять человек, включая нападавшего
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

В результате стрельбы в мормонской церкви в американском штате Мичиган погибли по меньшей мере пять человек, включая самого нападавшего, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местных чиновников.

По данным полиции, преступник на автомобиле въехал в ворота Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк, после чего начал стрельбу из штурмовой винтовки по людям. После произошедшего в церкви начался пожар, который, предположительно, устроил сам стрелок.

Подозреваемый в совершении преступления, 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, по данным властей, ранее служил в морской пехоте США и принимал участие в войне в Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и назвал произошедшее целенаправленным нападением на христиан.

    Все новости