Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 28 сентября 2025Мир

Трамп отреагировал на стрельбу в церкви

Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал произошедшее ужасающей стрельбой. «Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки», — добавил он.

Американский лидер добавил, что подозреваемый в стрельбе убит. Он также призвал остановить эпидемию насилия» в США.

Ранее в пригороде города Флинт произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней в ходе воскресной службы и ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    В Белгороде музыканты продолжили играть концерт после отключения света

    Оппозиционные Санду силы вышли в лидеры на выборах в Молдавии

    В России оценили идею создать особый разведывательный отдел для Трампа

    Трамп отреагировал на стрельбу в церкви

    Нидерландская журналистка развеяла пропаганду Запада о России

    Синоптики зафиксировали температуру ниже нормы на всей территории России

    Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия по итогам первых подсчетов голосов

    Раскрыта судьба переданных «Азову» украинских военных

    Российского лыжника-чемпиона поймали на мельдонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости