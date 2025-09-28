Трамп отреагировал на стрельбу в церкви

Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал произошедшее ужасающей стрельбой. «Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки», — добавил он.

Американский лидер добавил, что подозреваемый в стрельбе убит. Он также призвал остановить эпидемию насилия» в США.

Ранее в пригороде города Флинт произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней в ходе воскресной службы и ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.