Раскрыто количество снега в России

Снегом уже покрыто около 30 процентов территории России. Количество выпавших осадков раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30 процентов территории страны находится под снегом», — рассказал синоптик.
Метеоролог отметил, что для этих регионов подобная ситуация является нормальной — она не выбивается из привычного климатического графика. Однако для Урала выпавший в сентябре снег является редким событием.
Ранее Вильфанд призвал москвичей готовиться к экстремально высокому атмосферному давлению, которое прогнозируется 30 сентября. Ожидается, что барометры в этот день покажут до 765-767 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели давление останется высоким, но уже не будет экстремальным, добавил специалист.