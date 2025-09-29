Раскрыто количество снега в России

Синоптик Вильфанд: Около 30 % территории России покрыто снегом

Снегом уже покрыто около 30 процентов территории России. Количество выпавших осадков раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30 процентов территории страны находится под снегом», — рассказал синоптик.

Метеоролог отметил, что для этих регионов подобная ситуация является нормальной — она не выбивается из привычного климатического графика. Однако для Урала выпавший в сентябре снег является редким событием.

Ранее Вильфанд призвал москвичей готовиться к экстремально высокому атмосферному давлению, которое прогнозируется 30 сентября. Ожидается, что барометры в этот день покажут до 765-767 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели давление останется высоким, но уже не будет экстремальным, добавил специалист.