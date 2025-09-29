Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 29 сентября 2025Экономика

Раскрыто количество снега в России

Синоптик Вильфанд: Около 30 % территории России покрыто снегом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Razmik Zackaryan / Reuters

Снегом уже покрыто около 30 процентов территории России. Количество выпавших осадков раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30 процентов территории страны находится под снегом», — рассказал синоптик.

Метеоролог отметил, что для этих регионов подобная ситуация является нормальной — она не выбивается из привычного климатического графика. Однако для Урала выпавший в сентябре снег является редким событием.

Ранее Вильфанд призвал москвичей готовиться к экстремально высокому атмосферному давлению, которое прогнозируется 30 сентября. Ожидается, что барометры в этот день покажут до 765-767 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели давление останется высоким, но уже не будет экстремальным, добавил специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости