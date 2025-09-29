Россиянам напомнили об уплате налога за подарки

Нотариус Корнилова: Подаренные авто, недвижимость и акции облагаются налогом

Некоторые подарки облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), заявила агентству «Прайм» нотариус Мария Корнилова.

Деньги и вещи, полученные от друзей, не подлежат налогообложению. Однако налог взимается с недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев, цифровых финансовых активов и цифровых прав. Для расчета размера сбора необходимо умножить рыночную стоимость подарка на налоговую ставку. В отношении недвижимости все определяется ее кадастровой стоимостью.

Единственное исключение из этого правила заключается в том, что подарки, полученные от супругов, детей, родителей, дедушек, бабушек, внуков, а также родных и сводных братьев и сестер, освобождаются от налогообложения.

«У тех же категорий граждан есть и 50-процентная льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса», — отметила она.

В июле Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи. К последним относятся жены, мужья, родители и дети (как родные, так и приемные). Также закон распространяется на бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер.