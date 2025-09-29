Интернет и СМИ
20:01, 29 сентября 2025

Россиянам назвали «средства SOS» при боли в пояснице

Врач Шаповаленко заявила, что при боли в пояснице нужно обеспечить ей покой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» «средства SOS» при боли в пояснице. Выпуск с советами медицинского специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В частности, Шаповаленко порекомендовала принимать обезболивающие при выраженном болевом синдроме. Она отметила, что стоит отдать предпочтение нестероидным противовоспалительным препаратам. Также врач посоветовала обеспечить пояснице покой. «Надо лечь или присесть в функциональном положении, подложив валик под спину. Можно принять позу эмбриона», — объяснила она.

Если поясница болит часто, Шаповаленко посоветовала сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы понять причину этого состояния. Наконец, она призвала принимать препараты с веществами уридин, цитидин и витамином В6, чтобы восстановить миелиновую оболочку нервов. По ее словам, если ее целостность нарушена, человек может испытывать сильные резкие боли.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала «порочные позы» дачников. Она рассказала, что из-за этих неудобных положений у людей, работающих в огороде, сильно болит поясница.

    Все новости