10:25, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала «порочные позы» дачников

Малышева заявила, что из-за работы в огороде у дачников сильно болит поясница
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Irina Mikhailichenko / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вредные позы, которые выбирают дачники для работы в огороде. Выпуск, в котором специалистка их перечислила, доступен на сайте телеканала.

«Еще раз про порочные позы. Заканчивается дачный сезон, время сбора урожая. С особым усердием вы собираете все, что вы там взрастили и пропололи на ваших участках», — обратилась к дачникам врач.

Она рассказала, что поза, при которой человек работает наклонившись и почти не сгибая колени приводит к грыжам межпозвоночных дисков, из-за чего возникает сильная боль в пояснице. Кроме того, опасной Малышева сочла ситуацию, когда люди носят тяжести в одной руке.

Ранее кардиолог Беленков назвал ошибки на даче, которые повышают риск инфарктов и инсультов. По его словам, во время работы за городом не следует употреблять алкоголь.

    Все новости