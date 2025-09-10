Малышева назвала «порочные позы» дачников

Малышева заявила, что из-за работы в огороде у дачников сильно болит поясница

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вредные позы, которые выбирают дачники для работы в огороде. Выпуск, в котором специалистка их перечислила, доступен на сайте телеканала.

«Еще раз про порочные позы. Заканчивается дачный сезон, время сбора урожая. С особым усердием вы собираете все, что вы там взрастили и пропололи на ваших участках», — обратилась к дачникам врач.

Она рассказала, что поза, при которой человек работает наклонившись и почти не сгибая колени приводит к грыжам межпозвоночных дисков, из-за чего возникает сильная боль в пояснице. Кроме того, опасной Малышева сочла ситуацию, когда люди носят тяжести в одной руке.

