Россиянка посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто

Зарина Дзагоева
Фото: LordHenriVoton / Getty Images

Российская тревел-блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Об этом она рассказала на странице @marie.tuc в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, безопаснее всего «выглядеть как мальчик». Она также посоветовала отказаться от багажа в пользу ручной клади для большей мобильности и останавливаться не в отелях, а в хостелах, чтобы иметь возможность знакомиться с людьми.

«Старайся выучить пару фраз на местном языке, они с ума по этому сходят и будут всегда хорошо к тебе расположены», — заключила россиянка.

Ранее путешествующая по России женщина преодолела тысячи километров горного маршрута за 120 дней. Россиянка рассказала, что своим походом вдохновляла женщин и путешественников.

