Путешествующая в одиночку женщина за 120 дней преодолела тысячи километров в России

Путешествующая по России женщина преодолела тысячи километров горного маршрута за 120 дней. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Большой уральской тропы (БУТ).

По данным источника, многодетная мать Оксана Лыткина 15 мая в одиночку отправилась по горам из Орска до Перевала Дятлова на Северном Урале. Путешественница финишировала 11 сентября. За 120 дней она прошла 2,3 тысячи километров.

Россиянка рассказала, что своим походом вдохновляла женщин и путешественников. А также привлекала внимание к потенциальному туризму на Урале. «Мне кажется, я доказала, что одиночные путешествия по таким масштабным маршрутам могут быть успешными. Да и в целом Урал доступен широкой группе путешественников», — добавила Лыткина.

Уточняется, что за время пути женщина прошла 38 бродов, покорила 20 гор, высотой от тысячи метров, и износила три пары обуви. Рекордный дневной поход Лыткиной составил 39 километров.

