Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и нарвалась на штраф

Авиакомпанию Nordwind Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей в Горно-Алтайске

Российская авиакомпания нарвалась на штраф во время задержки рейса из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, в июле 2025 года в международном аэропорту Горно-Алтайска произошла задержка вылета самолета Nordwind Airlines, которая длилась более 9 часов. За это время авиаперевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги и тем самым нарушил их права.

Местная транспортная прокуратура провела проверку и привлекла перевозчика к административной ответственности. Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

