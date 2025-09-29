Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 29 сентября 2025Путешествия

Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и нарвалась на штраф

Авиакомпанию Nordwind Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей в Горно-Алтайске
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Российская авиакомпания нарвалась на штраф во время задержки рейса из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, в июле 2025 года в международном аэропорту Горно-Алтайска произошла задержка вылета самолета Nordwind Airlines, которая длилась более 9 часов. За это время авиаперевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги и тем самым нарушил их права.

Местная транспортная прокуратура провела проверку и привлекла перевозчика к административной ответственности. Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее на видео попал россиянин, обозвавший попутчика в самолете «узкоглазым». Затем мужчина устроил драку на борту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Военкор показал удар ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве

    Работавшая шеф-поваром россиянка планировала отравить бойцов СВО

    Момент уничтожения одного из беспилотников ВСУ под Москвой попал на видео

    Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

    ЦИК Молдавии заявил о победе оппозиционных фракций внутри страны

    Dream Chaser не будет стыковаться с МКС

    Силуанов объяснил преимущества нового роста налогов

    Молодожены попали в смертельную аварию спустя месяц после свадьбы

    В России нашли способ оплатить обновление общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости