Российская школьница выпала на ходу из кузова грузовика и не выжила

В Приморском крае десятилетняя школьница выпала на ходу из кузова грузовика и не выжила. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным российского ведомства, водитель автомобиля Toyota HiAce перевозил в кузове двух десятилетних школьниц. При этом кузов не был оборудован местами для сидения. Житель Приморья грубо нарушил правила дорожного движения, указали в прокуратуре.

Во время движения несовершеннолетние выпали из кузова. Одна из учащихся получила травмы, несовместимые с жизнью, вторую девочку доставили в больницу.

В приморской прокуратуре отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

