Российская школьница выпала на ходу из кузова грузовика и не выжила

В Приморском крае школьница выпала на ходу из кузова грузовика и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Приморском крае десятилетняя школьница выпала на ходу из кузова грузовика и не выжила. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным российского ведомства, водитель автомобиля Toyota HiAce перевозил в кузове двух десятилетних школьниц. При этом кузов не был оборудован местами для сидения. Житель Приморья грубо нарушил правила дорожного движения, указали в прокуратуре.

Во время движения несовершеннолетние выпали из кузова. Одна из учащихся получила травмы, несовместимые с жизнью, вторую девочку доставили в больницу.

В приморской прокуратуре отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что В Саратове задержали сына дагестанского чиновника, сбившего насмерть школьницу.

В прошлом у молодого человека были штрафы за превышение скорости.

