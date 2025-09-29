Российские подростки отделались штрафом за избиение полицейских

В ХМАО подростки отделались штрафом за нападение на полицейских

Нефтеюганский районный суд вынес приговор двум местным жителям по делу о нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

В июле 2025 года подростки во дворе дома устроили драку с полицейским, уточняет «Комсомольская правда».

Одного из пострадавших оштрафовали на 25 тысяч рублей, второго — на 30 тысяч рублей. Знакомые подростков отмечают, что те часто развязывали конфликты.

Ранее под Новосибирском братья-наркобароны сожгли нарколабораторию с силовиками внутри.