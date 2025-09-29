Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Шандриголово в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад».

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области», — говорится в сообщении.

За сутки, добавили в оборонном ведомстве, противник потерял более 220 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, 13 автомобилей, а также три станции РЭБ, одну станцию контрбатарейной борьбы и пять складов с боеприпасами.