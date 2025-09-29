Сестра устроившего резню архангельского экс-студента заявила о его травле из-за педагогов

Mash: Устроившего резню в Архангельске Корюкова травили из-за преподавателей

Архангельского экс-студента Артемия Корюкова, устроившего резню в техникуме, во время учебы травили из-за преподавателей. Об этом заявила сестра нападавшего, пишет Mash в Telegram.

По ее словам, молодой человек сдал педагогам курившую в туалете компанию. В результате администрация техникума якобы назвала ученикам имя информатора, после чего студента начали травить.

Родные сравнили юношу с кактусом, пояснив, что он внешне отстранен, но раним и замкнут внутри. Экс-студент мало общался со сверстниками и много времени проводил за компьютером.

Ранее мать нападавшего рассказала, что утром перед преступлением ее сын вел себя нормально и не жаловался на проблемы. Кроме того, она не узнала нож, который использовал молодой человек, заявив, что он не из их дома.

Отчисленный студент напал на педагогов одного из техникумов Архангельска утром 29 сентября. Пострадали как минимум четыре человека, включая преподавателей. По неподтвержденным официально данным, завуч учебного заведения получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог, гардеробщик и один из учеников. Преступника помогли скрутить студенты.