Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 29 сентября 2025Россия

Сестра устроившего резню архангельского экс-студента заявила о его травле из-за педагогов

Mash: Устроившего резню в Архангельске Корюкова травили из-за преподавателей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Архангельского экс-студента Артемия Корюкова, устроившего резню в техникуме, во время учебы травили из-за преподавателей. Об этом заявила сестра нападавшего, пишет Mash в Telegram.

По ее словам, молодой человек сдал педагогам курившую в туалете компанию. В результате администрация техникума якобы назвала ученикам имя информатора, после чего студента начали травить.

Родные сравнили юношу с кактусом, пояснив, что он внешне отстранен, но раним и замкнут внутри. Экс-студент мало общался со сверстниками и много времени проводил за компьютером.

Ранее мать нападавшего рассказала, что утром перед преступлением ее сын вел себя нормально и не жаловался на проблемы. Кроме того, она не узнала нож, который использовал молодой человек, заявив, что он не из их дома.

Отчисленный студент напал на педагогов одного из техникумов Архангельска утром 29 сентября. Пострадали как минимум четыре человека, включая преподавателей. По неподтвержденным официально данным, завуч учебного заведения получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог, гардеробщик и один из учеников. Преступника помогли скрутить студенты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости