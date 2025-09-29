Северная Корея сравнила Израиль с Гитлером

Замглавы МИД КНДР: Действия Израиля на Ближнем Востоке превосходят Гитлера

Действия Израиля на Ближнем Востоке по своим масштабам превосходят преступления Адольфа Гитлера. Такое сравнение допустил замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён в ходе своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, трансляция которого доступна на официальном сайте всемирной организации.

«80 лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке», — сказал дипломат.

По его словам, из-за стремления Израиля оккупировать сектор Газа погибли 60 тысяч палестинцев. Северная Корея призывает Израиль отозвать свои войска и поспособствовать созданию независимого палестинского государства, заключил замминистра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Гитлеру. Турецкий лидер подчеркнул опасность идеологии сионизма и призвал ассоциировать его с терроризмом и фашизмом.