Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 29 сентября 2025Мир

Северная Корея сравнила Израиль с Гитлером

Замглавы МИД КНДР: Действия Израиля на Ближнем Востоке превосходят Гитлера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gil Cohen Magen / Reuters

Действия Израиля на Ближнем Востоке по своим масштабам превосходят преступления Адольфа Гитлера. Такое сравнение допустил замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён в ходе своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, трансляция которого доступна на официальном сайте всемирной организации.

«80 лет прошло с момента окончания Второй мировой войны. В то же время, геноцид и преступления против человечности, которые превосходят даже действия Гитлера, имеют место на Ближнем Востоке», — сказал дипломат.

По его словам, из-за стремления Израиля оккупировать сектор Газа погибли 60 тысяч палестинцев. Северная Корея призывает Израиль отозвать свои войска и поспособствовать созданию независимого палестинского государства, заключил замминистра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Гитлеру. Турецкий лидер подчеркнул опасность идеологии сионизма и призвал ассоциировать его с терроризмом и фашизмом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    В Европе засомневались на счет «стены дронов» на востоке НАТО

    Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

    Катя Лель призналась в любви

    Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

    Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

    «Как цыган». Максим Галкин предстал в роскошном образе. Чем он так удивил публику?

    Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

    Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

    В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости