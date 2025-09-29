США столкнулись с проблемой из-за Трампа

Bloomberg: Союзники США перестают доверять Вашингтону из-за политики Трампа

Американские союзники перестают доверять Вашингтону из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«На этом фоне любой, кто следил за американской политикой в течение последнего десятилетия, (...) уже имел основания сомневаться в надежности США. Трамп во время своего второго президентского срока развеял эти сомнения. Союзники теперь знают, что Америке доверять нельзя, в то время как противники объединяются», — отмечается в материале.

По словам авторов материала, партнеры США видят намеки на опасность повсюду, из-за чего «больше беспокоятся и пытаются найти альтернативные пути обеспечения своей безопасности».

24 сентября ряд европейских политиков на правах анонимности прокомментировали речь Трампа в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Несколько иностранных официальных лиц охарактеризовали выступление главы Белого дома как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».