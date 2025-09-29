Силовые структуры
Суд решил судьбу подозреваемых по делу об отравлении россиян алкоголем

Фото: ТАСС

Суд арестовал шестерых подозреваемых по делу об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, всего по делу задержано 11 человек. Еще троих из них следствие попросит заключить под стражу в ближайшее время.

В конце сентября в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти зафиксировали новую вспышку смертельных отравлений. Выяснилось, что ее причиной стал суррогатный алкоголь — от него пострадали 25 жителей региона.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. В ходе обысков у фигурантов уже изъяли свыше 1300 литров алкоголя.

