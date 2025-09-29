Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 29 сентября 2025Забота о себе

У зумеров нашли новую сексуальную проблему

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Новую сексуальную проблему нашли у поколения зумеров — людей, родившиеся примерно с конца 1990-х до начала 2010-х годов. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из магазинов секс-игрушек, которые опубликовало издание Metro.

Исследование показало, что почти 40 процентов зумеров в Великобритании живут вместе с родителями или соседями из-за высоких цен на жилье. Поэтому они реже занимаются сексом (в среднем 35 раз в год по сравнению со средним показателем по стране в 68 раз).

Кроме того, некоторые из них из-за отсутствия собственного жилья выбирают для интимной близости общественные места. Уточняется, что 22 процента опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет занимаются сексом в общественных туалетах, несмотря на то, что в стране это запрещено. 18 процентов респондентов предпочитают делать это в автомобилях.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости