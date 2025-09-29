У зумеров нашли новую сексуальную проблему

Новую сексуальную проблему нашли у поколения зумеров — людей, родившиеся примерно с конца 1990-х до начала 2010-х годов. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из магазинов секс-игрушек, которые опубликовало издание Metro.

Исследование показало, что почти 40 процентов зумеров в Великобритании живут вместе с родителями или соседями из-за высоких цен на жилье. Поэтому они реже занимаются сексом (в среднем 35 раз в год по сравнению со средним показателем по стране в 68 раз).

Кроме того, некоторые из них из-за отсутствия собственного жилья выбирают для интимной близости общественные места. Уточняется, что 22 процента опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет занимаются сексом в общественных туалетах, несмотря на то, что в стране это запрещено. 18 процентов респондентов предпочитают делать это в автомобилях.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.