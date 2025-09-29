Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 29 сентября 2025Путешествия

Украинец попал под уголовное дело из-за кражи рюкзака в европейском поезде

Bild: Жителя Украины обвинили в краже багажа в поезде Германии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Жителя Украины обвинили в краже рюкзака в европейском поезде. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 28 сентября 31-летний украинец сел на междугородний поезд ICE в Германии и украл багаж у 24-летнего попутчика-сирийца. Однако из-за своего подозрительного поведение мужчина попал под наблюдение сотрудников Федеральной полиции.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Россиянам могут запретить въезд в ЕС, но Британия пока открыта. Стоит ли туда отправиться и опасаться ли русофобии?
Россиянам могут запретить въезд в ЕС, но Британия пока открыта.Стоит ли туда отправиться и опасаться ли русофобии?
20 августа 2022

Офицеры схватили злоумышленника сразу после того, как он вышел из вагона на железнодорожной станции. Они остановили состав и разбудили гражданина Сирии, чтобы вернуть ему вещи, — в его рюкзаке находились 150 евро (14,5 тысячи рублей), MacBook и проездные документы. На украинца возбудили уголовное дело.

Подозреваемого доставили в отделение полиции и после допроса отпустили в связи с отсутствием оснований для задержания. Следственная служба продолжает расследование.

Ранее туристка из Украины отправилась в Турцию по «горящей» путевке и оказалась в отеле под названием «Кремль». За это женщина попыталась засудить туроператора.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Назван грозящий внезапной остановкой сердца фактор

    Малышева назвала поводы срочно обратиться к врачу при насморке

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости