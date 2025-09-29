Украинец попал под уголовное дело из-за кражи рюкзака в европейском поезде

Bild: Жителя Украины обвинили в краже багажа в поезде Германии

Жителя Украины обвинили в краже рюкзака в европейском поезде. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 28 сентября 31-летний украинец сел на междугородний поезд ICE в Германии и украл багаж у 24-летнего попутчика-сирийца. Однако из-за своего подозрительного поведение мужчина попал под наблюдение сотрудников Федеральной полиции.

Офицеры схватили злоумышленника сразу после того, как он вышел из вагона на железнодорожной станции. Они остановили состав и разбудили гражданина Сирии, чтобы вернуть ему вещи, — в его рюкзаке находились 150 евро (14,5 тысячи рублей), MacBook и проездные документы. На украинца возбудили уголовное дело.

Подозреваемого доставили в отделение полиции и после допроса отпустили в связи с отсутствием оснований для задержания. Следственная служба продолжает расследование.

