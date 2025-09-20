Украинка попала в «Кремль» и разозлилась

Украинка захотела засудить туроператора за то, что ее поселили в отель «Кремль»

Туристка из Украины отправилась в Турцию по «горящей» путевке, но там ее ждал сюрприз: женщину поселили в отель под названием «Кремль», что ее очень возмутило. Об этом рассказал в Telegram-канале военкор Борис Рожин.

«О названии заведения, по ее словам, заранее не предупредили. Теперь она угрожает туроператору судом», — рассказал Рожин. Он также отметил, что в комментариях в социальных сетях туристку поддержали другие украинцы, разозлившись на сложившуюся ситуацию.

