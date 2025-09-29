Бывший СССР
Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

ТАСС: Украинцев принуждают становиться на колени перед траурными кортежами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украинские власти законодательно обязали граждан становиться на колени перед траурными кортежами с погибшими военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что равнодушие украинцев к погибшим бойцам ВСУ растет с каждым годом, и граждане не хотят откладывать свои дела во время «минуты молчания». В связи с этим власти закрепили требование становиться на колени законодательно. По словам собеседника агентства, нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции.

Ранее командир 118-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил простреливать колени украинцам за неподчинение военкомам. «Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил Стуженко.

