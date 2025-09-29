Мадьяр: Украина будет вынуждена отдать свои территории в рамках урегулирования

Украина будет вынуждена отдать часть своих территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, сообщает портал Telex.

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своих территорий», — сказал он.

По словам заместителя главы венгерского внешнеполитического ведомства, Киеву предстоит сделать выбор между сохранением жизнеспособности страны или удержанием несколько тысяч квадратных километров.

Мадьяр подчеркнул, что мирное урегулирование иногда бывает болезненным.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты хотят изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Уточняется, что это намерение появилось из-за сопротивления венгерского премьера плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.