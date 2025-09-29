В Европе задумали изолировать Орбана

Politico: В ЕС хотят изолировать Орбана для использования активов РФ

Европейские дипломаты хотят изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его сопротивления плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Цель [в Копенгагене] — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», — сказал один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Ранее Орбан заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что экономика республики «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей.

До этого, 23 сентября, Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Он отметил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, с которым мог бы обсудить такую возможность.