В ЕС испугались военного конфликта с Россией

Politico: В ЕС не хотят идти на конфронтацию с РФ после инцидентов с дронами

Чиновники Европейского союза (ЕС) не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с дронами, поскольку опасаются возможного военного конфликта. Об этом пишет Politico.

«Признать риск проще всего, а определить, как на него реагировать в условиях ЕС, где существует множество конкурирующих интересов, — это уже совсем другая задача. По крайней мере [чиновники ЕС] могут договориться об одном: не делать ничего, что может привести к полномасштабной войне», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в частном порядке европейские должностные лица выражают опасения из-за возможного повторения «момента Франца Фердинанда», при котором внезапная эскалация конфликта может вновь втянуть Европу в войну, как это произошло в 1914 году.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом и НАТО войны России. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал он.