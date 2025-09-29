Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 29 сентября 2025Мир

В ЕС испугались военного конфликта с Россией

Politico: В ЕС не хотят идти на конфронтацию с РФ после инцидентов с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с дронами, поскольку опасаются возможного военного конфликта. Об этом пишет Politico.

«Признать риск проще всего, а определить, как на него реагировать в условиях ЕС, где существует множество конкурирующих интересов, — это уже совсем другая задача. По крайней мере [чиновники ЕС] могут договориться об одном: не делать ничего, что может привести к полномасштабной войне», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в частном порядке европейские должностные лица выражают опасения из-за возможного повторения «момента Франца Фердинанда», при котором внезапная эскалация конфликта может вновь втянуть Европу в войну, как это произошло в 1914 году.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом и НАТО войны России. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

    Задержание планировавшей отравить бойцов СВО россиянки попало на видео

    Раскрыты подробности нападения экс-студента техникума на преподавателей

    Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

    Появились подробности о смерти бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

    В Севастополе ограничили продажу бензина

    Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

    46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости