Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 29 сентября 2025Мир

Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

Президент Финляндии Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские дроны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские дроны, и описал порядок действий в случае нарушения воздушного пространства страны. Его слова прозвучали в интервью телеканалу CNN.

Ведущая спросила Стубба о том, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства Финляндии и отдаст ли приказ сбивать дроны.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. «Ленты.ру») решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол», — ответил он.

Ранее Стубб ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом и НАТО войны России. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал лидер Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Военкор показал удар ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве

    Работавшая шеф-поваром россиянка планировала отравить бойцов СВО

    Момент уничтожения одного из беспилотников ВСУ под Москвой попал на видео

    Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

    ЦИК Молдавии заявил о победе оппозиционных фракций внутри страны

    Dream Chaser не будет стыковаться с МКС

    Силуанов объяснил преимущества нового роста налогов

    Молодожены попали в смертельную аварию спустя месяц после свадьбы

    В России нашли способ оплатить обновление общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости