Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

Президент Финляндии Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские дроны

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские дроны, и описал порядок действий в случае нарушения воздушного пространства страны. Его слова прозвучали в интервью телеканалу CNN.

Ведущая спросила Стубба о том, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства Финляндии и отдаст ли приказ сбивать дроны.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. «Ленты.ру») решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол», — ответил он.

Ранее Стубб ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом и НАТО войны России. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал лидер Финляндии.