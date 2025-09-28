Мир
Стубб ответил на обвинения Лаврова об объявлении ЕС и НАТО войны России

Президент Финляндии Стубб: ЕС и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией
Мария Винар
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб ответил на обвинения глав российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом (ЕС) и НАТО войны России. Своими размышлениями на данную тему он поделился в интервью телеканалу CNN.

Стубб заявил, что страны НАТО и ЕС не находятся в состоянии конфликта с Россией. Кроме того, он отметил, что представителям Запада необходимо сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро. Также Стубб посоветовал им выстраивать защиту.

Ранее Лавров заявил, что при помощи Украины НАТО и Евросоюз объявили России войну и сейчас напрямую в ней участвуют. По словам дипломата, эти объединения не соблюдают принципы Устава ООН, что является «проявлением неоколониальных амбиций, ведущих к росту глобальной нестабильности», и в итоге ведет к возникновению региональных конфликтов.

