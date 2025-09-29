В Еврокомиссии сделали заявление о БПЛА над странами ЕС

Ренье: ЕК оставляет за странами ЕС право сбивать БПЛА над своими территориями

Европейская комиссия (ЕК) оставляет за странами — участницами Европейского союза (ЕС) право сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в своем воздушном пространстве, которые они сочтут «подозрительными». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье в ходе брифинга, запись опубликована на официальном сайте ЕК.

«Я предпочел бы быть предельно осторожным и сказал, что страны — участницы играют главную роль во всем, что касается их национальных компетенций (...). Что касается уничтожения беспилотников, то мне, как представителю ЕК, не стоит вмешиваться в этот процесс, поскольку ведущая роль в этом вопросе остается за государствами — членами ЕС», — подчеркнул он.

Помимо этого, Ренье высказался о так называемой «стене дронов», подтвердив, что этот проект нацелен на обнаружение и на уничтожение БПЛА на европейском восточном фланге. При этом он добавил, что это средство реагирования не будет применяться в качестве возможного ответа на инциденты, которые недавно произошли в воздушных пространствах стран ЕС.

Ранее стало известно, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивает на необходимости беспрецедентного обсуждения военного потенциала Евросоюза. Как утверждается, ЕС рассматривает целый ряд проектов в сфере обороны, в том числе создание «стены дронов».

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал этот проект истерикой, отметив, что в ЕС анонсировали «стену дронов» исключительно для оправдания перед населением расходов на свою милитаризацию.